WhatsApp запускает «кнопку SOS»

Главное: В WhatsApp появится важная функция. Это связь со службой поддержки.
Детали: Мессенджер WhatsApp сообщил о скором введении новой функции. Стали известны детали.
Пользователям обещают, что скоро тут запустят связь со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.
В WhatsApp сообщают: «В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме».
Как отмечается, после этого человек получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором он сможет общаться с техническим специалистом.
Подчеркивается также, что сейчас функция находится в стадии разработки, дата ее выхода неизвестна.
Сейчас для обращения в службу поддержки нужно отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.
В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что WhatsApp готовится к масштабному обновлению.