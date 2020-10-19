WhatsApp запускает «кнопку SOS»

Главное: В WhatsApp появится важная функция. Это связь со службой поддержки.

Детали: Мессенджер WhatsApp сообщил о скором введении новой функции. Стали известны детали.

Пользователям обещают, что скоро тут запустят связь со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.

В WhatsApp сообщают: «В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме».

Как отмечается, после этого человек получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором он сможет общаться с техническим специалистом.

Подчеркивается также, что сейчас функция находится в стадии разработки, дата ее выхода неизвестна.

Сейчас для обращения в службу поддержки нужно отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что WhatsApp готовится к масштабному обновлению.