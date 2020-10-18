Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Финны составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Финны составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Агата Кловская
18.10.20 00:15
1321
Финны составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Главное: Какие продукты не нужно хранить в холодильнике? Составлен список.

Детали: Эксперты из финской организации по домоводству Marttaliitto составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике. Там они быстрее портятся.

Специалисты говорят: «Сухие продукты лучше хранятся при комнатной температуре, а влажные – в холодильнике».

Они отмечают: «Не следует хранить в холодильнике хлеб, базилик, сухие кубики для бульона. Не ставьте в холодильник открытую упаковку кофе, так как этот продукт легко поглощает другие запахи».

Финны советуют: «Не следует помещать в холодильник шоколад, так как из-за этого может измениться его вкус, при этом аромат охлажденного шоколада раскрывается не полностью. Бананы следует хранить при комнатной температуре, даже с учетом того, что они могут потемнеть слишком быстро. Куриные яйца можно хранить как при комнатной температуре, так и в холодильнике. При этом яйца, используемые для выпечки, надо хранить при комнатной температуре».

Специалисты сообщают: «Горчицу, кетчуп, томатную пасту и острые соусы до открытия надо держать в сухом месте, а уже после вскрытия помещать их в холодильник. Молоко, прошедшее термическую обработку, и растительное молоко до открытия также надо хранить при комнатной температуре, а ставить в холодильник лишь после вскрытия упаковки».

Эксперты резюмируют: «Огурцы, помидоры, сладкий перец и салат обычно хранят при комнатной температуре или в прохладном отделении холодильника. Помидоры сохраняют вкус лучше, а также дозревают и становятся вкуснее при комнатной температуре. При этом из свежей зелени в холодильнике нужно хранить укроп и зеленый лук».

В тему: 12 октября 2020 года мы писали, что появился список продуктов, которые «вызывают» целлюлит.

Тэги: совет, мир, холодильник, продукты питания

Комментарии

Статьи

17.10.20 09:47

Фильм «Она умрет завтра»: предчувствие смерти как пандемия вируса

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.10.20 08:05

Так какой клуб базовый в сборной Украины?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине до сих пор не наступил

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине до сих пор не наступил
17.10.20 10:04
2633
Последние новости
18.10.20 00:15

Финны составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике
17.10.20 13:26

Политолог: Новое военное соглашение Украины и Турции не связано с событиями в Карабахе
17.10.20 12:45

Американский ученый подсчитал, что человечество с вероятностью в 50% живет в «матрице»
17.10.20 12:33

Стало известно, сколько в Киеве осталось свободных койко-мест для лечения больных коронавирусом
17.10.20 11:11

Восемь государств договорились о скором покорении Луны и Марса
17.10.20 10:04

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине до сих пор не наступил
17.10.20 07:33

Украинцам рассказали о погоде в начале следующей недели
Фото и Видео
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.