Финны составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Главное: Какие продукты не нужно хранить в холодильнике? Составлен список.

Детали: Эксперты из финской организации по домоводству Marttaliitto составили список продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике. Там они быстрее портятся.

Специалисты говорят: «Сухие продукты лучше хранятся при комнатной температуре, а влажные – в холодильнике».

Они отмечают: «Не следует хранить в холодильнике хлеб, базилик, сухие кубики для бульона. Не ставьте в холодильник открытую упаковку кофе, так как этот продукт легко поглощает другие запахи».

Финны советуют: «Не следует помещать в холодильник шоколад, так как из-за этого может измениться его вкус, при этом аромат охлажденного шоколада раскрывается не полностью. Бананы следует хранить при комнатной температуре, даже с учетом того, что они могут потемнеть слишком быстро. Куриные яйца можно хранить как при комнатной температуре, так и в холодильнике. При этом яйца, используемые для выпечки, надо хранить при комнатной температуре».

Специалисты сообщают: «Горчицу, кетчуп, томатную пасту и острые соусы до открытия надо держать в сухом месте, а уже после вскрытия помещать их в холодильник. Молоко, прошедшее термическую обработку, и растительное молоко до открытия также надо хранить при комнатной температуре, а ставить в холодильник лишь после вскрытия упаковки».

Эксперты резюмируют: «Огурцы, помидоры, сладкий перец и салат обычно хранят при комнатной температуре или в прохладном отделении холодильника. Помидоры сохраняют вкус лучше, а также дозревают и становятся вкуснее при комнатной температуре. При этом из свежей зелени в холодильнике нужно хранить укроп и зеленый лук».

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