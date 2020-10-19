Стало известно, кому не стоит есть кукурузу

Главное: Чем полезна и для кого вредна кукуруза? Поведала диетолог.

Детали: Российский диетолог Тамара Прунцева поведала о пользе и вреде кукурузы. Ее цитирую местные СМИ.

Эксперты напомнила, что кукуруза содержит много микроэлементов и витаминов, которые нужны для работы сердечнососудистой системы и обмена веществ.

Она отмечает: «Кукуруза – это источник витамина К, а также витаминов группы Е (улучшают состояние кожи, ногтей и волос), витаминов А, D».

Специалист говорит: «В ней содержатся антиоксиданты, магний, калий, железо, фосфор, медь. Магний и калий благотворно влияют на обмен веществ, работу сердечнососудистой системы, железо необходимо для профилактики анемии».

Также диетолог информирует: «Кукуруза – низкокалорийный продукт, поэтому его спокойно можно употреблять и худеющим. Если только это не кукурузные палочки или попкорн – полезные вещества в них те же, что и в вареной кукурузе, но калорий значительно больше».

Кроме этого она предупреждает: «В кукурузных палочках чаще в качестве подсластителей участвует сахар, поэтому калорийность будет выше, чем у обычной кукурузы, но витамины и микроэлементы там все равно содержатся».

Сообщается и такое: «Калорийность попкорна в разы выше, чем у кукурузы – в ходе приготовления туда добавляются масло, соль или сахар. Если человек тратит много калорий, активно занимается спортом, то это можно включить в рацион, но не как основной продукт – должны быть белки, медленные углеводы, жиры».

Эксперт резюмирует: «Единственное противопоказание – обострение у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при вздутии стоит принимать с осторожностью».

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