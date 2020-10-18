В НБУ огласили курс гривны на понедельник

Главное: Назван курс гривны на завтра. Его озвучил НБУ.

Детали: Национальный банк Украины озвучил курс гривны на понедельник, 19 октября. Финансовый регулятор сообщил об изменениях котировок валют.

Так завтра американский доллар вырастет в цене на три копейки – до 28,37 гривен.

В то же время курс евро подняли аж на двенадцать копеек – до 33,30 гривен.

Ранее сообщалось, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.

В тему: 16 октября 2020 года мы писали о том, что происходит с курсом гривны.