Илон Маск определился с местом, с которого начнется колонизация Марса

Главное: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск считает, что колонизация Марса должна начаться с северных районов планеты. По его мнению, там есть лед, который поможет в получении кислорода и энергии.

Детали: Наиболее подходящим местом для размещения первой базы на Марсе являются северные районы планеты. Как сообщает Lenta.ru, об этом заявил основатель компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск.

По его словам, первым марсианам следует выбирать районы, где есть лед, поскольку этот материал можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии. Кроме того, в северных широтах Красной планеты легче совершать посадку космических аппаратов.

В тему: 13 октября 2020 года космические агентства 8 государств договорились об общих принципах исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса. Соглашение «Артемида» подписали США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. При этом они допустили возможность расширения этого списка.

Напомним: В октябре 2020 года итальянские ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов. Они находятся на глубине около 1,5 километров под поверхностью планеты и повышают вероятность существования жизни на ней.