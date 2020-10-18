В ВОЗ назвали единственный эффективный препарат против коронавируса

Главное: Единственным эффективным лекарственным средством против коронавируса в тяжелой форме на сегодняшний день является дексаметазон. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения назвали единственное эффективное лекарственное средство против COVID-19 в тяжелой форме. Заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сделал на брифинге 16 октября, сообщают «Факты».

«В настоящее время кортикостероид дексаметазон, как и раньше является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — сказал он.

Препарат «Дексаметазон» для использования исключительно для кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии был добавлен в национальный протокол лечения COVID-19 в июле 2020 года.

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