Минздрав просит у Всемирного банка еще больше денег для закупки вакцин от коронавируса

Главное: Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство просит у Всемирного банка увеличить сумму средств для закупки вакцины от коронавируса.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обратилось к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств для закупки вакцин. Как сообщает Минздрав, министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка.

«Сейчас в Минздраве есть два приоритетных направления борьбы с COVID-19 с точки зрения системы здравоохранения. Первое — обеспечение максимального тестирования ПЦР-тестами. Поэтому, кроме наших больших лабораторий, для которых мы закупаем, важно рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах. Второй приоритет — это вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин», — отметил во время встречи Степанов.

Как пишет Минздрав, директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил, что банк «будет тесно работать с командой министерства, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для реализации этих направлений».

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