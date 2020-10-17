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Новости > Стало известно, сколько в Киеве осталось свободных койко-мест для лечения больных коронавирусом

Стало известно, сколько в Киеве осталось свободных койко-мест для лечения больных коронавирусом

Агата Кловская
17.10.20 12:33
445
Стало известно, сколько в Киеве осталось свободных койко-мест для лечения больных коронавирусом

Главное: По состоянию на утро минувшего дня свободных койко-мест в киевских больницах для лечения больных коронавирусом осталось всего 840. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: В больницах Киева для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2 781 койко-место, из которых 840 свободны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В Киеве на сегодняшний день отведено под лечение больных с COVID-19 2 781 койко-место. По состоянию на утро занято 1 941 койко-мест, то есть вы видите, что более чем 800 коек свободны», — сказал Степанов.

По словам министра, некоторые клиники столицы, «например, Александровская больница или другие, заполнены, но в таком случае пациентов отвозят в другие больницы согласно утвержденным маршрутам».

«У нас есть четкое понимание, как мы дальше будет увеличивать количество коек... мы будем их увеличивать до 52 тысяч — это 30% от всего коечного фонда, который есть в стране и который может быть использован для лечении больных COVID-19», — рассказал Степанов.

Министр здравоохранения назвал регионы где ситуация с заболеванием COVID-19 напряженная: «в Киеве до 70% койко-мест заняты, такая же ситуация в Харьковской области, более напряженная — в Донецкой, Луганской, Одесской областях и самой Одессе, где мы постоянно увеличиваем количество койко мест».

В тему: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил. Количество инфицированных будет расти.

Тэги: Киев, общество, больница, коронавирус

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