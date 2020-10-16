Впервые в истории бывшего президента Франции подозревают в участии в банде

Главное: Николя Саркози стал первым президентом Франции, против которого выдвинули обвинения в участии в преступной группе. Это связано с финансированием его предвыборной кампании в 2007 году.

Детали: Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в участии в преступной группе во время предвыборной кампании в 2007 году. Как сообщает «Европейская правда», это первый случай, когда подобные обвинения выдвигаются в отношении бывшего президента Французской Республики.

Накануне Саркози четыре дня общался с антикоррупционными судьями. Следствие заинтересовалось передачей средств через одного из давних соратников Саркози Тьерри Гобера. В январе против него выдвинули обвинения в участии в преступной группировке. Следствие подозревает, что эти переводы могли использоваться для финансирования кампании бывшего президента.

В ответ Саркози заявил о своей невиновности. «Я ответил на все поставленные вопросы, ни разу не затруднившись с ответом, и теперь мою невиновность снова ставят под вопрос решением, которое не дополняется никакими доказательствами непрозрачного финансирования», — заявил он.

Это уже четвертое дело в отношении Николя Саркози. После окончания срока полномочий в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы считали, что избирательную кампанию мог финансировать Муаммар Каддафи.

В тему: В марте 2018 года Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. По данным прокуратуры, Николя Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде «дела Бетанкур» о финансировании его избирательной кампании 2007 года «пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной». Бывший президент, считают следователи, «мог обещать члену суда помощь в получении престижного судейского поста в Монако».

Также Николя Саркози обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Его штаб якобы «использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию».