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Новости > В Австралии зафиксирован резкий рост беспричинных убийств людей акулами

В Австралии зафиксирован резкий рост беспричинных убийств людей акулами

Александр Панько
18.10.20 10:24
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В Австралии зафиксирован резкий рост беспричинных убийств людей акулами

Главное: В Австралии зафиксирован резкий скачок нападений больших белых акул на людей. С начала года таким образом погибли уже шесть местных жителей, что является самым высоким показателем за 90 лет.

Детали: В результате неспровоцированных нападений больших белых акул, также известных как акулы-людоеды, в текущем году погибли 6 жителей Австралии. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, это самый высокий показатель с 1934 года. Обычно за год от беспричинных нападений акул-людоедов в Австралии умирает один человек.

Всего же в этом году акулы-людоеды без причины напали на 17 человек у побережья Австралии.

По мнению кандидата наук, специализирующегося на нейробиологии акул Блейка Чапмэна, поведение этих хищников можно объяснить погодным явлением Ла-Нинья — аномальным понижением температуры воды в тонком слое поверхности Тихого океана в восточной и центральной части его тропического пояса. Поскольку акулы, как и их добыча вроде лосося, предпочитают более прохладную воду, они чаще приближаются к берегам Австралии.

В тему: В августе 2020 года легендарный боксер Майк Тайсон сразился с белой акулой в рамках программы «Неделя акул» на канале Discovery.

Спустя месяц защитники природы из Калифорнии заявили, что люди могут убить 500 тысяч акул ради производства вакцин от коронавируса.

Справка: Белая акула — вид хищных рыб, известный также как большая белая акула. Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Ее длина в некоторых случаях может превышать пять метров в длину и массу до двух тонн. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, из-за чего ее порой называют «акула-людоед», однако на самом деле люди не являются для них предпочтительной добычей.

На сегодняшний день находится на грани исчезновения.

Тэги: нападение, смерть, акула, Австралия, Тихий океан

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