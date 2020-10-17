Названы лекарства, которые не помогают в борьбе с коронавирусом

Главное: Стало известно, какие лекарства не помогают в борьбе с коронавирусом. Появился список от ВОЗ.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали список неэффективных при коронавируса препаратов. В него попали несколько лекарств.

Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, исследования проводились полгода.

Стало известно следующее, сказано в официальном заявлении: «Предварительные результаты тестирования терапевтических лекарств, которые проводились ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19».

В тему: 16 октября 2020 года мы писали, что на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в Украину идут четыре штамма гриппа.