Главные новости за 16 октября 2020 года

- Восемь областных центров в Украине попали в «красную» карантинную зону по результатам очередного заседания Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

- На фоне стремительно ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил о том, что в Украине в этом году также ожидаются четыре штамма гриппа. В таких условиях он призвал приготовить достаточное количество койко-мест для детей.

- Смертность от коронавируса вырастит в несколько раз. Такой прогноз дали в ВОЗ.

- Президент США Дональд Трамп признал, что не является самым популярным человеком в мире. По его мнению, Иисус Христос «лидирует с большим отрывом».

- «Динамо» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса». Появился прогноз.

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