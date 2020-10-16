Появился детальный прогноз на матч «Динамо» и «Ювентуса»

Главное: «Динамо» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса». Появился прогноз.

Детали: Уже во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет на НСК «Олимпийский» (начало в 19-55) матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Уже появился прогноз на эту встречу.

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На победу киевлян ставят 4,5 к 1, на ничью – 3,5 к 1, на победу гостей – 1,83 к 1.

Самым вероятным исходом встречи называют победу «Ювентуса» со счетом 1-0 (6,5 к 1). На победу итальянцев со счетом 2-0 ставят 8 к 1, а на ничью 0-0 – 9 к 1.

Вероятность же победы «Динамо» со счетом 1-0 оценивается как 11 к 1.

В тему: 15 октября 2020 года мы писали, что матч «Динамо» и «Ювентуса» пройдет со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.