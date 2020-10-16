Составлен список продуктов, которые не стоит употреблять при головной боли

Главное: Составлен список продуктов, которые усиливают головную боль. О них поведали испанцы.

Детали: Испанцы составили список продуктов, которые не стоит употреблять при головной боли. О них поведали диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес.

Эксперты говорят: «При головной боли следует отказаться от голубых сыров, в которых содержится большое количество гистамина – производного аминокислоты гистидин».

Специалисты отмечают: «По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект».

Также сообщается: «Головную боль может вызывать и кофе: три или более порций кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей».

Диетологи информируют: «Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами».

Испанцы рассказали: «Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки».

Кроме этого стало известно следующее: «В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки».

Они резюмируют: «Людям, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше».

Ранее британский диетолог рассказал о неожиданной пользе авокадо.

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