Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Составлен список продуктов, которые не стоит употреблять при головной боли

Составлен список продуктов, которые не стоит употреблять при головной боли

Агата Кловская
16.10.20 15:03
819
Составлен список продуктов, которые не стоит употреблять при головной боли

Главное: Составлен список продуктов, которые усиливают головную боль. О них поведали испанцы.

Детали: Испанцы составили список продуктов, которые не стоит употреблять при головной боли. О них поведали диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес.

Эксперты говорят: «При головной боли следует отказаться от голубых сыров, в которых содержится большое количество гистамина – производного аминокислоты гистидин».

Специалисты отмечают: «По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект».

Также сообщается: «Головную боль может вызывать и кофе: три или более порций кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью, при этом сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей».

Диетологи информируют: «Из-за высокого содержания гистамина людям, страдающим головной болью, следует исключить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами».

Испанцы рассказали: «Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки».

Кроме этого стало известно следующее: «В колбасных изделиях также содержится большое количество гистамина, в них, помимо этого, достаточно насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки».

Они резюмируют: «Людям, страдающим головной болью, нужно стараться есть каждые три часа. Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше».

Ранее британский диетолог рассказал о неожиданной пользе авокадо.

В тему: 13 октября 2020 года мы писали, что диетолог поведала, как правильно питаться во время стресса.

Тэги: здоровье, мир, кофе, авокадо, диетолог, головная боль

Комментарии

Статьи

16.10.20 09:03

Украинский арсенал: ЗРК С-125 «Печора»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.10.20 08:05

Так какой клуб базовый в сборной Украины?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в Украину идут четыре штамма гриппа

На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в Украину идут четыре штамма гриппа
16.10.20 15:28
474
Последние новости
16.10.20 16:41

Священник УПЦ рассказал, стоит ли верить в «несчастливые» числа
16.10.20 16:31

Появился детальный прогноз на матч «Динамо» и «Ювентуса»
16.10.20 16:25

На Черниговщине 34-летний парень предлагал школьницам секс за деньги
16.10.20 15:59

Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
16.10.20 15:28

На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в Украину идут четыре штамма гриппа
16.10.20 15:20

Армения опровергает заявление Азербайджана об обстреле Нахичевана
16.10.20 15:18

Митрополит Антоний рассказал, как изменилась УПЦ за 30 лет автономии
Фото и Видео
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
fraza.com
Новости блогосферы
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.