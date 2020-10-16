Онколог озвучил признаки рака легкого

Главное: Названы признаки рака легкого. Их озвучил онколог.

Детали: Российский ученый-онколог Евгений Левченко назвал признаки рака легкого. Его цитирую местные СМИ.

Он заявил: «Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита».

Эксперт говорит: «В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения».

Специалист напомнил: «Первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой. Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность».

Медик отмечает: «Следует обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности».

Врач резюмирует: «Несмотря на трудную выявляемость рака легкого, внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту».

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что названы главные признаки рака кишечника.