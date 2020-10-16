Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина

Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина

Александра Кудрявцева
16.10.20 11:08
613
Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина

Главное: Предвзятое и необъективное отношение органов государственной власти к Церкви из-за коронавируса является незаконным и дискриминирует верующих.

Детали: Ограничение прав при карантине нарушает Конституцию.Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в эфире «Перший козацький».

«Та форма ограничений прав людей, которую вводят в виде карантина, не соответствует Конституции», — отметил глава юротдела УПЦ.

По его словам, такие ограничения возможны только при введении чрезвычайной ситуации.

«Но, к сожалению, поднимать эти вопросы сейчас — неблагодарное дело.С начала этого года, когда начались карантинные мероприятия, мы видим предвзятое, необъективное отношение со стороны органов государственной власти и отдельных личностей — такое отношение, как будто Церковь виновата в тех или иных моментах. Иногда складывается впечатление, что только в храмах распространяется вирус или только между верующими людьми. Такое отношение к верующим незаконное и дискриминирует их», — подчеркнул протоиерей Александр.

Он отметил, что вирус передается от человека к человеку независимо от политического, социального, религиозного или другого статуса.

«Выделять какую-то группу по религиозному признаку и говорить, что в связи с ее деятельностью распространяется вирус, не только неправильно, но и незаконно», — напомнил глава Юротдела УПЦ.

В тему: В Одесской области на территории скита УПЦ открыли подстанцию экстренной медицинской помощи.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

16.10.20 09:03

Украинский арсенал: ЗРК С-125 «Печора»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.10.20 08:05

Так какой клуб базовый в сборной Украины?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса

В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса
16.10.20 11:17
365
Последние новости
16.10.20 12:39

Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
16.10.20 12:04

Дмитрий Гордон опустился до тупого мочилова оппонентов мэра Виталия Кличко на выборах, - блогер
16.10.20 12:01

Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
16.10.20 11:37

Всенародный опрос Зеленского проведет некая общественная организация за деньги некоего мецената, – «Слуга народа»
16.10.20 11:26

Начато досудебное расследование из-за клеветы в статье о Почаевской лавре
16.10.20 11:17

В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса
16.10.20 11:08

Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина
Фото и Видео
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Зеленский начал задавать украинцам свои вопросы
Зеленский начал задавать украинцам свои вопросы
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
fraza.com
Новости блогосферы
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.