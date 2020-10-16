Более 4 тыс. украинцев станут подопытными в испытании европейской вакцины от коронавируса

Главное: Вакцину против коронавируса испытают на 4,2 тыс. украинских добровольцах. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Детали: На прошлой неделе Украина получила заявку на проведение исследования третьей фазы европейского производителя вакцины от коронавируса. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, сейчас происходит экспертиза полученных материалов.

«Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте», — заявила она в эфире одного из телеканалов, подчеркнув, что пока неизвестно, когда это произойдет, но хотелось, «чтобы как можно быстрее».

По словам чиновницы, в качестве центров исследования рассматриваются Киев, Винница, Львов и Ивано-Франковск.

Она добавила, что добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация о всех исследованиях.

В тему: По прогнозу министра здравоохранения Украины Максима Степанова, вакцина от коронавируса после попадания на рынок Украины будет стоить около 1000 грн.

Напомним: 13 октября 2020 года известный украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения и член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозятся российские вакцины от коронавируса.