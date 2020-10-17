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Новости > Американский ученый подсчитал, что человечество с вероятностью в 50% живет в «матрице»

Американский ученый подсчитал, что человечество с вероятностью в 50% живет в «матрице»

Александр Панько
17.10.20 12:45
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Американский ученый подсчитал, что человечество с вероятностью в 50% живет в «матрице»

Главное: Американский астроном Дэвид Киппинг обосновал гипотезу о том, что наша реальность на 50% является чьей-то компьютерной симуляцией.

Детали: Ученый-астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг пришел к выводу, что наша реальность является симуляцией с вероятностью в 50%. Как сообщает Lenta.ru, он исходил из гипотезы профессора Оксфордского университета Ника Бострома, который в 2003 году предположил, что наша реальность может быть лишь компьютерной симуляцией, созданной другими разумными цивилизациями.

По мнению Киппинга, в случае, если наша Вселенная является симуляцией, большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за «сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции». Ученый также пришел к выводу, что если бы гипотеза отсутствия симуляций была верна, вероятность того, что мы живем во Вселенной без симуляций, составила бы 100%.

Однако, как подчеркивает ученый, человечество пока что не создает симуляции реальности. Поэтому вероятность того, что нас окружает симуляция, равна вероятности того, что мы находимся в физическом мире.

В тему: В 2916 году аналитики Bank of America Merrill Lynch оценили возможность того, что нынешнее человечество живет в компьютерной симуляции, в 20-50%. Они не исключили, что с развитием искусственного интеллекта, виртуальной реальности и вычислительных мощностей цивилизации будущего решили смоделировать таким образом жизнь своих предков.

*создан

Тэги: США, наука, компьютер, симуляция, технологии, Дэвид Киппинг

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