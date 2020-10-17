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Новости > Восемь государств договорились о скором покорении Луны и Марса

Восемь государств договорились о скором покорении Луны и Марса

Автор: «Фраза»
17.10.20 11:11
558
Восемь государств договорились о скором покорении Луны и Марса

Главное: США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Детали: Космические агентства 8 государств договорились об общих принципах исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса. Как сообщает пресс-служба NASA, Соглашение «Артемида» подписали США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

Участники Соглашения собираются до 2024 года высадить на поверхность спутника Земли первую женщину и нескольких мужчин и поиск экономических выгод от использования Луны.

По словам главы NASA Джима Брайденстайна, «Артемида» станет самой широкой и разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории. «Мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и цветущее будущее в космосе для всего человечества», — заявил он.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов;

— функциональная совместимость: страны, участвующие в программе, будут стремиться поддерживать совместимые системы для повышения безопасности и устойчивости;

— экстренная помощь: стороны, подписавшие Соглашение, обязуются оказывать помощь персоналу, терпящему бедствие;

— публикация научных данных: участники программы обязуются публиковать всю полученную научную информацию, позволяя всему миру присоединиться к ним;

— орбитальный мусор: стороны Соглашения обязуются планировать безопасную утилизацию мусора.

При этом в NASA допустили присоединение к Соглашению других стран «в ближайшие месяцы и годы», но не стали уточнять, о ком идет речь.

Подробнее о программе можно узнать на его официальной странице.

В тему: В сентябре 2020 года глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что США имеют право на добычу полезных ископаемых на Луне. В то же время руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил Венеру «русской планетой».

Тэги: США, Япония, Италия, NASA, космос, Марс, наука, Луна, Австралия, соглашение, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, исследование, Люксембург, Джим Брайденстайн, Артемида

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