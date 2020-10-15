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Новости > «Сохранять спокойствие»: СБУ предупредила киевлян об антитеррористических учениях

«Сохранять спокойствие»: СБУ предупредила киевлян об антитеррористических учениях

Александр Панько
15.10.20 20:10
360
«Сохранять спокойствие»: СБУ предупредила киевлян об антитеррористических учениях

Главное: В пятницу, 16 октября, в Печерском и Деснянском районах Киева пройдут антитеррористические учения. Киевлян призывют сохранять спокойствие и быть готовыми к проверке документов.

Детали: 16 октября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с Посольством Государства Израиль проведут масштабные антитеррористические учения. Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области, тренировка пройдет в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

В тему: В апреле 2006 года Управление СБУ в Запорожской области провело антитеррористические учения на базе местного циррка.

Тэги: Киев, терроризм, СБУ, Израиль, учения, Печерск, антитеррористическая операция, новости Украины

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