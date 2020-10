Ученые заявили об аномальном потеплении в Арктике

Главное: В Арктике зафиксировано сильное потепление. Ученые поведали подробности.

Детали: Ученые-климатологи из Массачусетского университета в Амхерсте (США) и университета Квебека (Канада) заявили, что Арктика очень сильно нагрелась. Их цитирует издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

В статье сказано, что исследователи изучили толщу осадочных отложений на дне озера Саут-Соутут, расположенного на острове Элсмир в канадской Арктике.

Отмечается следующее: «Идеально сохранившиеся годовые слои озера содержат минералы титана, высвободившиеся при многовековом выветривании горных пород. Измеряя концентрацию титана в слоях, удалось установить ежегодные относительные изменения температуры и атмосферного давления в регионе».

В публикации указывается: «Температура поверхности океана в Северной Атлантике подвержена циклическим изменениям. С этим климатическим явлением, известным как Атлантическое мультидекадное колебание, связаны многие климатические потрясения в Северной Америке — засухи и ураганы».

Кроме этого сообщается: «Когда над Северной Атлантикой низкие температуры, пониженное атмосферное давление наблюдается на большей части канадской Арктики и в Гренландии, и наоборот. При этом при низких температурах снег тает медленнее, концентрации титана в отложениях выше, а пониженные содержания титана указывают на более теплые годы».

Исследователи говорят: «Анализируя эти устойчивые связи, мы смогли понять, как менялась температура поверхности Атлантического океана за последние 2,9 тысячи лет – это самая полная запись на сегодняшний день».

Эксперты уверяют: «Наше исследование позволит климатологам лучше понять механизмы, лежащие в основе долгосрочных изменений в поведении Атлантического океана».

Как стало известно, самые низкие температуры климатологи зафиксировали в интервале между 1400 и 1600 годами нашей эры: данный период называют малым ледниковым периодом, а самые высокие значения приходятся на последние десять лет.

Ученые отметили: «Потепление в Арктике сейчас происходит в два или три раза быстрее, чем на остальной планете. Возможно, считают авторы, это связано с наложением на общий тренд глобального увеличения температур теплой фазы АМК».

Они говорят: «В последнее время летом в этом регионе преобладает высокое атмосферное давление — ясное небо и температуры, достигающие 20 градусов, сохраняются в течение многих дней или даже недель подряд. Это оказало необратимое воздействие на снежный покров, ледники и вечную мерзлоту».

Исследователи сообщают: «Поверхностные воды Атлантического океана стали аномально теплыми примерно с 1995 года. В 2019 году ледяной щит Гренландии потерял более пятисот миллиардов тонн массы, что стало рекордом, и это было связано с беспрецедентно устойчивым высоким атмосферным давлением».

Резюмируется следующее: «Если в ближайшие год-два АМК не сместится в сторону более прохладной фазы, следующим летом можно ожидать еще более интенсивного таяния ледяного покрова канадской Арктики и Гренландии, что грозит дальнейшим подъемом уровня Мирового океана и другими неприятными экологическими последствиями».

