Бразильские медики обнаружили способность коронавируса убивать клетки мозга

Главное: Коронавирус может вызывать опасную гибель нейронов у пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме. По последним данным, COVID-19 может провоцировать развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Детали: Ученые из Бразилии обнаружили новые последствия заражения коронавирусом для мозга. Как сообщает Lenta.ru, проанализировав случаи, с которыми столкнулись несколько десятков бразильских медиков, исследователи установили, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных.

В ходе научной работы выяснилось, что коронавирус поражает астроциты — обеспечивающие связь между нейронами клетки. В группе наблюдаемых пациентов оказались люди, которые излечились от COVID-19 более двух месяцев назад, однако повторно обратились к медикам с жалобами на сильные головные боли, сонливость, нарушение памяти, судороги. При этом, как утверждает доктор Кларисса Лин Ясуда, до этого пациенты никогда не страдали подобными симптомами.

Результаты исследования показали, что вирус способствует значительным изменениям в структуре коры головного мозга и областям, отвечающим за память, внимание и речь. Появилось предположение, что из-за этого COVID-19 может спровоцировать развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Ученые подчеркнули, что факт нарушения работы головного мозга у тяжелых больных кажется ожидаемым, тогда как наличие дегенеративных заболеваний у пациентов, которые лечились без госпитализации, вызывает удивление. «Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны эти повреждения и имеют ли они временный или необратимый характер», — заключила Лин Ясуда.

В тему: Осенью 2020 года немецкие ученые обнаружили следы коронавируса SARS-CoV-2 в тканях мозга, что свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Известно также, что он изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков. Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных с COVID-19.