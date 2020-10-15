Матч «Динамо» и «Ювентуса» пройдет со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса

Главное: Игра «Динамо» – «Ювентус» пройдет со зрителями на трибунах. Названы причины.

Детали: Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» все же пройдет со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса. Как известно, поединок начнется во вторник, 20 октября, на НСК «Олимпийский» в 19-55.

Как сообщает киевский клуб, министерство здравоохранения Украины рассмотрело письмо о проведении футбольных матчей со зрителями.

В правительстве отметили следующее: «Постановлением Кабинета министров от 22 июля 2020 года №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» предусмотрена возможность проведения массовых, в том числе спортивных мероприятий с учетом установленного уровня эпидемической опасности».

Подчеркивается следующее: «По результатам проведения анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, которые вводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опытом европейских стран, которые начали допуск зрителей к просмотру футбольных матчей, Министерство здравоохранения считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов».

Кроме этого министерство сообщает: «При организации футбольного матча и привлечении зрителей, организатор матча должен строго соблюдать противоэпидемические мер, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 03.09.2020 года №51 «О внесении изменений в противоэпидемические меры во время проведения футбольных матчей среди профессиональных футбольных клубов на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19», а также организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления, допуск зрителей на секторы не более 30% болельщиков от числа, которых способен вместить стадион НСК «Олимпийский», таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест для зрителей спереди, сзади, сбоку, по диагонали, организацию и проведение температурного скрининга зрителей, обеспечить дезинфицирующими средствами на входах к стадиону и ограничить контакты среди зрителей на трибунах и помещениях стадиона».

Также информируют: «Решение по привлечению зрителей на матчи Лиги чемпионов 24 ноября с «Барселоной» 8 декабря с «Ференцварошем» будет принято не ранее чем за 15 дней до проведения соответствующих поединков».

В тему: 14 октября 2020 года мы писали, что главная звезда «Ювентуса» не сыграет с «Динамо» в Лиге чемпионов. У него коронавирус.