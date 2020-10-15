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Новости > Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Александр Панько
15.10.20 13:38
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Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Главное: Уже завтра в дома киевлян начнет подаваться тепло. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, он принял соответствующее решение на основе прогноза синоптиков.

Детали: В пятницу 16 октября Киев начинает отопительный сезон. По словам городского головы Виталия Кличко, город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. «По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла», — цитирует Кличко «Украинская правда».

Мэр рассказал, что на полный запуск централизованной системы отопления протяженностью в 27 тысяч километров в почти 12 тыс. домов городу понадобится примерно неделя.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

«Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция», — заключил Кличко.

В тему: С 15 октября 2020 года, то есть, с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание — на 10-15%.

Тэги: Киев, Виталий Кличко, отопление, новости Украины

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