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Новости > Митрополит Антоний рассказал о значении праздника Покрова

Митрополит Антоний рассказал о значении праздника Покрова

Александра Кудрявцева
14.10.20 18:18
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Митрополит Антоний рассказал о значении праздника Покрова

Главное: Наши молитвы всегда обращены к Пресвятой Богородице — Небесной Матери каждого из нас.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в видео для «Православного Вісника», опубликованном на канале владыки в Ютуб.

Митрополит Антоний рассказал историю праздника и объяснил, что омофор (широкая длинная лента, которая окутывает шею епископа) также является признаком наивысшего служения в Церкви — епископского служения и символом человечества, которое Господь несет на Своих плечах в Царство Небесное.

«Именно омофор является символом человечества, которое, к сожалению находится в грехе и Господь наш Иисус Христос как заблудшего ягненка берет его на свои плечи, чтобы донести до Своего Царства. Каждый человек и является этим заблудшим ягненком, которого Господь берет на свои плечи, а епископ, как подражатель служения Христова, также символически берет на себя этот омофор, для того, чтобы показать, что вся его жизнь является жертвенной, и он готов каждого человека, который страдает от греха, взять на свои плечи и донести в Царство Христово», — отметил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что именно Покрова открывает период, когда вступают в брак, что «говорит о том, что наши православные люди хотят быть под покровом Божьей Матери».

Архиерей рассказал, что Богородица является Матерью для всех нас.

«У нас есть по рождению свои матери, которым мы можем рассказать обо всем, что наболело в сердце, но мы взрослеем, наши земные матери уходят в вечность, а мы нуждаемся в материнской любви всегда. Потому для каждого христианина такой Матерью, которая слышит сердце человеческое, является Божья Матерь, которая готова защитить нас от всех невзгод, от всего того, с чем связана наша жизнь», — сказал он.

Кроме того, владыка отметил, что для Украины праздник Покрова является также одним из главных, он был одним из любимых в украинском казачестве и престольным праздником Запорожской Сечи, а недавно стал государственным праздником, как День защитника Отечества.

«Ныне наше сознание, наши желания, наши молитвы обращены к Божией Матери, чтобы она нас защитила, когда нет человеческих сил, ...тогда мы обращаемся к самому Христу и к Его Матери, потому что она знает, с чем связана наша жизнь, с какими скорбями и нуждами. Наши молитвы всегда к Ней, чтобы Она всегда покрывала нас честным Своим омофором», — заключил митрополит Антоний.

В тему: В столичном Покровском монастыре УПЦ отметили престольный праздник.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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