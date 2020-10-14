Епископ УПЦ рассказал, какую важную истину напоминает праздник Покрова

Главное: Праздник Покрова напоминает, что молитва и стремление к духовному совершенствованию помогут преодолеть кризисы и невзгоды. Об этом сказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Жители столицы Византийской империи смогли понять главный закон человеческой жизни — все в руках Божьих. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним из самых уважаемых в украинском народе. И связано это не только с исторической действительностью, согласно которой в Запорожской Сечи был построен храм в честь Покрова Преблагословенной Богородицы, но и с особым отношением к Божьей Матери, которая всегда считалась Заступницей рода человеческого. Враги подступили к Константинополю и окружили его. Защитники города достаточно быстро поняли, что имеющихся сил для достойного противостояния завоевателям просто нет. Что же они сделали? Начали искать поддержки извне, отправили послов в другие государства или стали точить мечи и готовить оружие? Нет, они сосредоточились на другом — на молитве», — напомнил епископ Виктор.

Он рассказал, что из исторических источников известно, что только жители Константинополя, но и воины собрались во Влахернском храме на молитву.

«Жители столицы Византийской империи смогли понять главный закон человеческой жизни — все в руках Божьих. Молитва и духовные усилия были для них единственным путем, который мог помочь преодолеть кризис. И до тех пор, пока византийцы этим путем шли, город стоял, а как только чиновники империи начали искать помощи от людей, а не от Бога, — город пал», — отметил владыка.

По его словам, об этой простой истине чрезвычайно важно помнить и современному человеку.

«Мы также сталкиваемся с огромным количеством ситуаций, которые подтолкнут нас к постижению того же закона, о котором упоминалось выше — все в руках Божьих. И речь идет не только об общегосударственных или общечеловеческих проблемах, но и о трудностях личного характера — здоровье, семье, отношениях с другими людьми. Все это означает, что когда наши современники говорят о празднике и забывают о храме, то пользы от этого будет очень мало. Праздник — это, в первую очередь, молитва и стремление к духовному совершенствованию. Если мы будем помнить об этом, то жизнь нашего народа станет совсем другим. Ведь Пресвятая Богородица и сегодня не перестает покрывать нас Своим Покровом», — подытожил епископ Виктор.

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