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Новости > В УПЦ рассказали, что делать, если не чувствуешь любви к ближним

В УПЦ рассказали, что делать, если не чувствуешь любви к ближним

Александра Кудрявцева
14.10.20 12:40
118
В УПЦ рассказали, что делать, если не чувствуешь любви к ближним

Главное: Важно просить у Бога научиться любви к ближним и стараться учиться делать добро.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Бывает так, что человек говорит: „Я не чувствую любви, у меня её нет, я не знаю, где её брать. Что мне делать?“. Даже если мы её не чувствуем в своём сердце, даже если в этот момент у нас её нет, у нас всё равно остаётся способ: мы можем делать дела любви. Мы все понимаем, какие это дела, и апостол нам о них рассказывает. Мы можем поступать так ничего не чувствуя, но зная, что это тот спасительный мостик, который поможет нам прийти к Богу, это та ниточка, которая не позволит нам от Него оторваться, это то, через что мы можем научиться настоящей, подлинной любви. Обо всём этом мы можем просить Бога, и это точно будет Ему угодно», — отметил митрополит Митрофан

Он также напомнил, что любить всех и конкретно того человека, который рядом с тобой — это очень разные вещи. «Я тоже могу, — обратился он к верующим, — сказать сейчас: „Я люблю всех вас!“ Когда мне каждому что-то нужно будет сделать, уделить время, помочь, что-то поменять в своей жизни ради другого, — это уже будет подвиг и настоящая любовь. А всё остальное — просто слова».

И просить Бога лучше о том, чтобы научиться любить не всех людей, а конкретных, которые рядом. Владыка Митрофан подчеркнул, что молитва о даровании любви к детям, родителям, братьям и сёстрам, соседям, тем, кто нам досаждает или кому мы досаждаем, с кем мы находимся в ссоре или на кого у нас есть обиды, — такая молитва будет угодна Богу.

И даже если мы ничего не чувствуем в своём сердце, но будем по отношению к человеку, с которым мы в ссоре, делать добрые дела, поступать так, будто мы его всем сердцем любим, — «это и будет подвиг любви, через который она обязательно к нам придёт».

Архиерей напомнил, что заповедь о любви — самая главная в Евангелии.

«Евангелие хочет от нас, чтобы наша жизнь была наполнена делами любви в первую очередь, чтобы именно это свидетельствовало о нас как о христианах, а всё остальное — приложение к этому. Всё остальное, сколько бы мы ему внимания не уделяли, без любви к Богу нас не приведёт. Апостол всегда повторял слова Спасителя о любви, потому что он знал, как Бога увидеть, каким способом к Нему прийти. Когда любовь поселяется в сердце человека, она всё преображает в его собственной жизни и вокруг него. Любовь созидает, согревает, преображает и украшает, строит и делает нас и мир вокруг нас лучше», — заключил владыка Митрофан.

В тему: Митрополит УПЦ дал совет, как научиться прощать.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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