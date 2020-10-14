В Нацбанке ошеломили приятной новостью для банков. Что ждать заемщикам

Главное: В НБУ пообещали уменьшить количество проблемных кредитов для банков, но не для заемщиков. Соответствующее решение о сокращении портфеля проблемных кредитов на сумму 305 млрд гривен за три года было принято Советом финансовой стабильности НБУ.

Детали: В Национальном банке Украины собираются уменьшить количество проблемных кредитов для банков. Все эти кредиты будут списаны с баланса банковских учреждений, зарезервированных на 100%. Это абсолютно не говорит о том, что кредиты будут прощены физическим лицам, ведь банки в дальнейшем продолжат взыскания долгов с заемщиков. Также в планах осуществить процедуру реструктуризации жизнеспособных кредитов или конфисковать имущество должников для продажи или перепродажи. Кроме этого, будет происходить уступка прав требований проблемных кредитов.

Совет финансовой стабильности, который был создан в 2015 году, считает все это необходимыми мерами. Кстати, в состав коллегии упомянутого совета входят председатель НБУ и его заместитель, министр финансов и его заместитель, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», как защититься от угроз коллекторов. Дело в том, что иногда с ними сталкиваются и те, у кого нет никаких проблем с банком. Просто их данные указал человек, который взял кредит и не выплачивает его. В случае задолженности за дело берутся коллекторы и обзванивают тех, кого должник указал в документах как своих поручителей, и начинают им угрожать. При таких обстоятельствах следует обращаться в правоохранительные органы или жаловаться в центробанк.

В тему: Национальный банк предостерег украинцев от «нулевых» кредитов. Там объяснили, чем они опасны.