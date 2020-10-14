Главная звезда «Ювентуса» не сыграет с «Динамо» в Лиге чемпионов. У него коронавирус

Главное: Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов он не сыграет.

Детали: Федерация футбола Португалии подтвердила информацию о коронавирусе у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. В сборной отметили, что лидер национальной команды чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса у него нет и игрок помещен в изоляцию, сообщает sport.ua.

Остальные игроки сборной провели внеочередные тесты и получили негативные результаты.

Роналду выходил на поле 11-го октября, когда Португалия играла с Францией.

Если не окажется, что тест был ложным, то Роналду будет вынужден провести 14 дней в карантине. Правда, туринский клуб намерен воспользоваться новыми правилами в Италии и сократить карантин до 10-ти дней.

Если через 10 дней тест будет негативный, то игрок сможет вернуться к тренировкам и матчам.

Однако в любом случае Роналду 20-го октября не приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

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