Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»

Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»

Автор: «Фраза»
13.10.20 19:05
800
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»

«Фраза» и её многолетний партнер развлекательно-исторический Парк Киевская Русь (Древний Киев) объявляют розыгрыш билетов. Будут разыграны 3 бесплатных пригласительных билета. По каждому пригласительному сможет пройти 2 человека.

Использовать пригласительные можно будет в один из дней: 24 или 25 октября. Именно в эти дни «Парк Киевская Русь» приглашает всех на грандиозное событие осени — открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы». В соревнованиях примут участие лучшие конные лучники Украины, призеры международных чемпионатов.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранными со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. В перерывах между соревнованиями гостей ждет яркая развлекательная программа на историческую тематику с конными выступлениями и древнеславянскими забавами.

Условия конкурса: Начиная с 13 октября 2020 и по 20 октября 2020 (включительно) Вам нужно будет просматривать все новости на сайте «Фраза» (разделы Новости, Фото и Видео). В течение указанного временного периода в конце 3 (трех) новостей появятся слова подсказки, которые будут выделены желтым цветом. Из этих трех слов вам нужно будет собрать фразу и прислать ее по адресу [email protected] с пометкой «Конкурс Фразы». Обязательно укажите свое имя и фамилию. Победителями станут первых три читателя, которые пришлют правильно собранную фразу.

Будьте внимательны и следите за нашими новостями!

Фамилии трех победителей будут внесены в список на бесплатный вход в «Парк Киевская Русь» 24 или 25 октября (на выбор). По приезду в Парк, победителям надо будет просто подойти в кассу и назвать кассиру имя и фамилию, а он выдаст пригласительные на бесплатный вход (по 2 на каждую фамилию).

«Парк Киевская Русь» расположен в 45 минутах езды от Киева — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com.

Тэги: конкурс, Парк Киевская Русь

Комментарии

Статьи

13.10.20 09:17

Украина снова лезет во внутренние турецкие разборки. Зачем?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.10.20 08:30

Первая победа Германии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Екатерина Пилкина: Тепло, которое осталось с нами после поездки в Ереван – останется с нами навсегда
13.10.20 13:07

Екатерина Пилкина: Тепло, которое осталось с нами после поездки в Ереван – останется с нами навсегда

Автор: analitikaua.net

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»

Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
13.10.20 19:05
775
Последние новости
13.10.20 20:25

Известная американская компания прекратила создание вакцины от коронавируса
13.10.20 19:05

Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
13.10.20 19:01

Главные новости за 13 октября 2020 года
13.10.20 18:13

Это надолго: Кабмин принял непростое решение о карантине в Украине
13.10.20 17:40

В УПЦ рассказали, зачем нужно читать утренние и вечерние молитвы
13.10.20 17:18

Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Покрова Пресвятой Богородицы
13.10.20 16:57

В американском городе вандалы по случаю «дня Колумба» завалили памятники Линкольну и Рузвельту
Фото и Видео
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Зеленский в фамильярной форме заинтриговал украинцев предстоящим опросом
Зеленский в фамильярной форме заинтриговал украинцев предстоящим опросом
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса
Появилось видео, как школьник угнал автобус в США
Появилось видео, как школьник угнал автобус в США
Неадекват устроил погром на столичной Воздвиженке
Неадекват устроил погром на столичной Воздвиженке
Появилось видео нападения на Саакашвили в Греции
Появилось видео нападения на Саакашвили в Греции
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
На Закарпатье эпично горела лыжная фабрика
Журналисты сняли видео шикарного имения Ахметова с высоты птичьего полета
Журналисты сняли видео шикарного имения Ахметова с высоты птичьего полета
fraza.com
Новости блогосферы
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.