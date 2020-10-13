Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»

«Фраза» и её многолетний партнер развлекательно-исторический Парк Киевская Русь (Древний Киев) объявляют розыгрыш билетов. Будут разыграны 3 бесплатных пригласительных билета. По каждому пригласительному сможет пройти 2 человека.

Использовать пригласительные можно будет в один из дней: 24 или 25 октября. Именно в эти дни «Парк Киевская Русь» приглашает всех на грандиозное событие осени — открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы». В соревнованиях примут участие лучшие конные лучники Украины, призеры международных чемпионатов.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранными со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. В перерывах между соревнованиями гостей ждет яркая развлекательная программа на историческую тематику с конными выступлениями и древнеславянскими забавами.

Условия конкурса: Начиная с 13 октября 2020 и по 20 октября 2020 (включительно) Вам нужно будет просматривать все новости на сайте «Фраза» (разделы Новости, Фото и Видео). В течение указанного временного периода в конце 3 (трех) новостей появятся слова подсказки, которые будут выделены желтым цветом. Из этих трех слов вам нужно будет собрать фразу и прислать ее по адресу [email protected] с пометкой «Конкурс Фразы». Обязательно укажите свое имя и фамилию. Победителями станут первых три читателя, которые пришлют правильно собранную фразу.

Будьте внимательны и следите за нашими новостями!

Фамилии трех победителей будут внесены в список на бесплатный вход в «Парк Киевская Русь» 24 или 25 октября (на выбор). По приезду в Парк, победителям надо будет просто подойти в кассу и назвать кассиру имя и фамилию, а он выдаст пригласительные на бесплатный вход (по 2 на каждую фамилию).

«Парк Киевская Русь» расположен в 45 минутах езды от Киева — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com.