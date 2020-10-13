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Новости > В американском городе вандалы по случаю «дня Колумба» завалили памятники Линкольну и Рузвельту

В американском городе вандалы по случаю «дня Колумба» завалили памятники Линкольну и Рузвельту

Александр Панько
13.10.20 16:57
330
В американском городе вандалы по случаю «дня Колумба» завалили памятники Линкольну и Рузвельту

Главное: В американском Портленде участники протеста против колонизации Америки по случаю «Дня Колумба» повалили памятники Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту. При этом они исписали их надписями, имеющими историческую подоплеку.

Детали: Протестующие в американском Портленде повалили памятники 16-му и 25-му президентам США Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту. Как сообщает Lenta.ru, они сделали это в рамках акции «День ярости коренных народов», посвященной «дню Колумба», который празднуется 12 октября.

При этом на памятнике Линкольну вандалы написали «Дакота 38» в качестве напоминания о казни 38 американских аборигенов, указ о которой он подписал после восстания индейцев-сиу.

На постаменте же Рузвельта они оставили надпись «краденые земли», напомнив о его работе с индейскими резервациями.

Кроме того, кчастники протеста разгромили ряд предприятий и повредили местный исторический музей. Во время протеста также выкрикивались лозунги в поддержку движения Black Lives Matter.

Отмечается, что ключевую роль в выступлении сыграла группа людей во всем черном, с закрытыми лицами. Мэр города Тэд Уилер осудил их поведение как «непристойное и анархистское».

Трое человек были арестованы, в том числе мужчина, стрелявший по витринам из пистолета.

В тему: 16 июня 2020 года в американском Сент-Луисе демонтировали памятник Христофору Колумбу, который простоял там 140 лет. Данное решение приняла местная администрация, объяснив это тем, что «сегодня для многих Христофор Колумб является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин».

Спустя несколько дней в Нью-Йорке решили снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который стоит перед входом в Американский музей естественной истории. Данный монумент давно считают расистским из-за того, что на нем Рузвельт восседает на коне, а рядом с ним стоят африканец и индеец.

Тэги: США, протест, мир, колонизация, Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Портленд

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