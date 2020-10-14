В 2021 году нашу планету ждет «глобальное» похолодание

Главное: В 2021 году на Земле ожидается похолодание. Об этом сказал ученый.

Детали: Член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов заявил, что в 2021 году на Земле похолодает. Ученый привел свои аргументы.

Эксперт говорит: «2020 год начался в фазе Эль Ниньо – это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. Завершается нынешний год в фазе Ла Нинья – это более холодный аналог Эль Ниньо».

Специалист утверждает: «Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот».

Также он резюмировал: «В годы, подобные текущему, происходит большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах».

В тему: 4 октября 2020 года мы писали, что ученые обнаружили на Земле следы звезды, взорвавшейся неподалеку миллионы лет назад.