К концу недели дожди в Киеве стихнут, но очень сильно похолодает

Главное: Дожди в Киеве скоро утихнут. Однако температура воздуха снизится.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Киеве и области до конца этой недели. Синоптики говорят о дождях в пятницу и субботу.

В эти же дни днем будет плюс 14-16, а ночью 6-8 тепла.

Уже в воскресенье, 18 октября, в украинской столице будет малооблачно, но при этом резко похолодает – до 5-8 тепла днем и плюс 2-4 ночью.

Карта погоды:

В тему: 13 октября 2020 года мы писали, что в ближайшие выходные на Украину обрушится непогода.