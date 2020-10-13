В ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса

Главное: Второй волны пандемии коронавируса нет. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан сделала неожиданное заявление. Выступая на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», она призналась, что второй волны пандемии коронавируса не существует.

Как цитируют ее российские СМИ, по словам эксперта, «виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии».

Специалист говорить: «Есть страны, где сейчас наблюдается рост числа заболевших, но также есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение».

Она отмечает: «Многие не осознают того, что коронавирус – очень угрожающая болезнь, так как только 5% населения в мире заболели критическим образом. Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело».

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