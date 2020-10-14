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Новости > В ООН назвали главную причину большинства природных катастроф 21 века

В ООН назвали главную причину большинства природных катастроф 21 века

Агата Кловская
14.10.20 09:39
1282
В ООН назвали главную причину большинства природных катастроф 21 века

Главное: В первые два десятилетия XXI века в мире наблюдался «ошеломляющий» рост природных катастроф. По данным ООН, землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия, связанные с глобальным потеплением, привели к гибели большого числа людей и вызвали огромные экономические потери.

Детали: Большинство катастроф в 21 веке связаны с экстремальными климатическими явлениями. Как сообщает официальный сайт ООН со ссылкой на доклад Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, за последние два десятилетия во всем мире произошло 7348 стихийных бедствий, в результате которых погибли приблизительно 1,23 млн чел. Это примерно 60 тысяч человек в год.

При этом уровень смертности в бедных странах в четыре раза выше, чем в богатых. В общей сложности от природных катастроф за первые 20 лет нынешнего столетия пострадали более 4 млрд чел. А экономический ущерб от них составил $2,97 трлн.

Для сравнения: за предыдущий 20-летний период — с 1980 по 1999 год — было зарегистрировано 4212 стихийных бедствий, в результате которых погибли 1,19 млн человек и пострадали в целом более 3 млрд человек, а экономические потери составили $1,63 трлн.

Такой резкий скачок числа стихийных бедствий эксперты в основном связывают с изменением климата. При этом они отмечают, что более 40% стихийных бедствий приходится на наводнения, 28% — на ураганы и 8% — на землетрясения.

Это, по мнению экспертов, является явным свидетельством последствий глобального потепления. В 2019 г средняя глобальная температура была на 1,1 градуса Цельсия выше доиндустриального периода. Результат — участившиеся экстремальные погодные явления, в том числе засухи, наводнения, штормы, ураганы и лесные пожары.

В тему: 12 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если оно не начнет борьбу с глобальным потеплением.

Напомним: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, что аномально высокие летние температуры в этом году негативно повлияли на ледники в Альпах. Так, ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега, а ледник Планпинсье терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно.

Тэги: природа, ООН, наводнение, мир, ураган, глобальное потепление, ущерб, экология, стихия, доклад

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