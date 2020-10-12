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Новости > Главные новости за 12 октября 2020 года

Главные новости за 12 октября 2020 года

Александр Панько
12.10.20 18:59
749
Главные новости за 12 октября 2020 года

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что рентген и компьютерная томография для украинцев, заразившихся коронавирусом, должны быть бесплатными. Для этого необходимо получить направление семейного врача.

— Министерство образования в понедельник направит рекомендательные письма всем заведениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября.

— Коронавирус наступает на Киев. В городе закрывают школы и детские сады.

— Кандидат в депутаты Житомирского городского совета от партии «Слуга народа» допустила две ошибки на рекламном бибгорде в поддержку образования.

— В Украине подскочила заболеваемость пневмонией. Появились официальные данные.

— Украинский бизнесмен Ринат Ахметов завершил строительство резиденции в Плютах и уже живет там, проводя деловые переговоры с первыми лицами страны.

— Украине пророчат поражение в поединке с Испанией. Появился прогноз экспертов.

— В Украине резко похолодает, ожидается мокрый снег. Появился прогноз синоптика.

— Вручена премия Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля. Ее присудили за исследование аукционов.

— Ученые обнаружили следы коронавируса SARS-CoV-2 в тканях мозга, что свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Известно также, что он изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков. Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных с COVID-19.

— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

Тэги: Киев, Министерство здравоохранения Украины, ООН, здоровье, карантин, политика, Ринат Ахметов, пневмония, Испания, Нобелевская премия, образование, бигборд, экология, Максим Степанов, ошибка, Антониу Гутерриш, курьезы, новости Украины, Слуга народа, коронавирус

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