В ближайшие выходные на Украину обрушится непогода

Главное: В будущие выходные погода в Украине ухудшится. По всей стране пойдет дождь.

Детали: В ближайшие выходные, 17-18 октября, в Украине окончательно ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что по всей стране пойдут дожди.

Также ожидается снижение температуры воздуха: лишь на юго-востоке и в Крыму днем будет плюс 13-21, а ночью 11-15 тепла.

На остальной территории Украины днем ожидается 4-11 тепла, а ночью плюс 4-8.

В Киеве пройдут дожди: днем и ночью температура воздуха будет колебаться в районе плюс 7-9.

Карта погоды:

В тему: 12 октября 2020 года мы писали, что стало известно, когда в Украине пойдет мокрый снег и ударят морозы.