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Новости > Китаец неожиданно разбогател, найдя на пляже кое-что омерзительное

Китаец неожиданно разбогател, найдя на пляже кое-что омерзительное

Агата Кловская
13.10.20 00:48
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Китаец неожиданно разбогател, найдя на пляже кое-что омерзительное

Главное: Китаец нашел рвоту кашалота. Оказалось, она стоит много денег.

Детали: Необычный случай произошел на китайском острове Ланьюй. Тут местный житель, гуляя по пляжу, нашел застывшую рвоту кашалота.

Как пишут тамошние СМИ, оказалось, что эта мерзость стоит огромных денег.

Со своей находкой он отправился на Тайвань. Там за четыре килограмма окаменевшей черной массы ему заплатили шесть миллионов новых тайваньских долларов (это 210 американских долларов).

Доцент биологических наук Национального университета Гаосюна Ченг Ши-Ие заявил: «Серая амбра – чрезвычайно редкая и ценная находка. Она образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Ее часто называют рвотой кашалотов или плавающим золотом».

Эксперт говорит: «Амбру используют при производстве парфюмерии».

В тему: 14 июля 2020 года мы писали, что сахалинский рыбак поймал на удочку гигантскую акулу.

Тэги: Китай, мир, курьезы, кашалот

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