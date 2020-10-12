В Украине зафиксирован скачок заболеваемости пневмонией

Главное: В Украине подскочила заболеваемость пневмонией. Появились официальные данные.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в нашей стране подскочила заболеваемость пневмонией. Чиновник привел последние цифры.

Он поведал о резком росте числа больных по стране.

Максим Степанов сказал: «На прошлой неделе заболели 22,4 тысячи человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4 234 случая».

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что британцы заявили, что первые люди могли заразиться коронавирусом еще в 2012 году.