В Житомире «Слуга народа» допустила две ошибки на бигборде, посвященном образованию

Главное: Кандидат в депутаты Житомирского городского совета от партии «Слуга народа» допустила две ошибки на рекламном бибгорде в поддержку образования.

Детали: Жители Житомира обратили внимание на ошибку, допущенную на бигборде кандидата в местные депутаты от «Слуги народа» Татьяны Руденькой. Как видно на фотографии, опубликованной в сообществе «Житомир-инфо» в Facebook, в рекламе, посвященной образованию, вместо слова «освічені» («образованные») написано «освідченні» (от слова «освідчитися» — признаться в любви).

В тему: В августе 2020 года в пос. Казанка Николаевской области была замечена пожарная машина, с выдвижной лестницы которой кто-то расклеивал бигборд с рекламой «Слуги народа».