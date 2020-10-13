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Новости > Турки составили список продуктов, из-за которых мы стареем быстрее

Турки составили список продуктов, из-за которых мы стареем быстрее

Агата Кловская
13.10.20 00:05
1077
Турки составили список продуктов, из-за которых мы стареем быстрее

Главное: Появился список продуктов, из-за которых человек стареет быстрее. Его озвучили диетологи.

Детали: Турецкие диетологи составить список продуктов, из-за которых человеческий организм стареет быстрее. Он включает в себя восемь позиций.

Эксперты говорят: «Употребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи».

Специалисты также утверждают: «Фастфуд, а также жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, а те, в свою очередь, увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам, а также замедляют кровоток в коже».

Диетологи отмечают: «Кофе, продукты из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи».

Они подчеркивают: «Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Также он содержит большое количество сахара».

В сообщении резюмируется: «Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Также ее старит потребление приготовленного на углях мяса».

В тему: 12 октября 2020 года мы писали, что появился список продуктов, которые «вызывают» целлюлит.

Тэги: здоровье, мир, кофе, диетолог

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