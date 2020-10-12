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Новости > Стала известна максимальная скорость звука

Стала известна максимальная скорость звука

Агата Кловская
12.10.20 01:17
209
Стала известна максимальная скорость звука

Главное: Высчитана максимальная скорость звука. Она составляет 36 километров в секунду.

Детали: Международная группа ученых из Великобритании и РФ заявила, что сумела установить максимальную скорость звука. Об этом говорится в их отчете.

Работу провели исследователи из Лондонского университета Королевы Марии, Кембриджского университета и института физики высоких давлений в Троицке.

По словам экспертов, она равна 36 километрам в секунду.

Отмечается, что, например, скорость распространения звука в алмазе в два раза меньше.

Специалисты поясняют: «Скорость звука определяется упругостью и плотностью среды, в газах и жидкостях она меньше, в твердых телах, наоборот, больше».

Максимальную скорость звука, сказано в их работе, «рассчитывали на основе двух безразмерных фундаментальных физических констант: постоянной тонкой структуры и отношения масс протона и электрона».

Ученые поясняют: «Эти два числа играют ключевую роль во многих процессах Вселенной: от их значения зависит ход таких реакций, как распад протона и ядерный синтез в звездах, а баланс между этими двумя величинами задает узкий коридор обитаемой зоны, где могут образовываться планеты и возникать поддерживающие жизнь молекулярные структуры».

Они отмечают: «Скорость звука в твердом атомарном водороде близка к теоретическому фундаментальному пределу».

В отчете сказано: «Звуковые волны в твердых телах имеют важное значение во многих областях науки. Например, сейсмологи используют звуковые волны, вызванные землетрясениями, чтобы понять природу и внутреннее строение Земли. Они также представляют интерес для материаловедов, потому что определяют упругие свойства материалов, их способность противостоять нагрузкам».

Исследователи говорят: «Наши результаты помогут найти пределы таких физических параметров, как вязкость и теплопроводность, используемых в теоретических расчетах, связанных с высокотемпературной сверхпроводимостью, кварк-глюонной плазмой и физикой черных дыр».

В тему: 11 октября 2020 года мы писали, что крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе.

Тэги: ученые, мир, наука, скорость, звук

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