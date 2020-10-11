Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > На Днепропетровщине педофил изнасиловал 13-летнего мальчика

На Днепропетровщине педофил изнасиловал 13-летнего мальчика

Александр Панько
11.10.20 15:36
576
На Днепропетровщине педофил изнасиловал 13-летнего мальчика

Главное: На Днепропетровщине о 8 до 15 лет тюрьмы светит педофилу. Он в соцсетях совратил на интим 13-летнего мальчика.

Детали: Мужчину из города Каменское Днепропетровской области будут судить за изнасилование 13-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«С помощью социальных сетей мужчина познакомился с 13-летним парнем, уговорил его приехать к себе на дачу, расположенную в Петриковском районе, где в дальнейшем изнасиловал», — говорится в сообщении.

Пострадавший парень в тот же день обратился в полицию. Полицейские быстро задержали насильника.

Обвинительный акт против мужчины направили в суд. На данный момент продолжается судебное разбирательство. За изнасилование несовершеннолетнего злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В тему: В начале июля в Запорожье военный в течение суток изнасиловал мальчика-подростка и пытался проделать то же самое с еще одним парнем.

Тэги: изнасилование, общество, происшествие, Днепр, Днепропетровская область, педофил, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.10.20 09:57

Тамплиеры, Ковчег завета и культ Великой матери. Новые открытия в Испании

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.10.20 08:30

Первая победа Германии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Масонство, масоны и живопись
09.10.20 19:06

Масонство, масоны и живопись

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад
11.10.20 13:23
1293
Последние новости
11.10.20 15:36

На Днепропетровщине педофил изнасиловал 13-летнего мальчика
11.10.20 14:33

В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
11.10.20 14:06

Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
11.10.20 13:23

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад
11.10.20 11:08

Ученые доказали, что в Железном веке агрессоры на Пиренеях не жалели ни женщин, ни детей
11.10.20 07:41

Китайцы создали уникальный смартфон
11.10.20 01:18

Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе
Фото и Видео
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
Китайцы создали уникальный смартфон
Китайцы создали уникальный смартфон
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Ливень затопил один из украинских городов
Ливень затопил один из украинских городов
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
fraza.com
Новости блогосферы
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.