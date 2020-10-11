На Днепропетровщине педофил изнасиловал 13-летнего мальчика

Главное: На Днепропетровщине о 8 до 15 лет тюрьмы светит педофилу. Он в соцсетях совратил на интим 13-летнего мальчика.

Детали: Мужчину из города Каменское Днепропетровской области будут судить за изнасилование 13-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«С помощью социальных сетей мужчина познакомился с 13-летним парнем, уговорил его приехать к себе на дачу, расположенную в Петриковском районе, где в дальнейшем изнасиловал», — говорится в сообщении.

Пострадавший парень в тот же день обратился в полицию. Полицейские быстро задержали насильника.

Обвинительный акт против мужчины направили в суд. На данный момент продолжается судебное разбирательство. За изнасилование несовершеннолетнего злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В тему: В начале июля в Запорожье военный в течение суток изнасиловал мальчика-подростка и пытался проделать то же самое с еще одним парнем.