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Новости > Замглавы госаудитслужбы, подписавший скандальный аудит Нафтогаза, оказался его бывшим сотрудником, – СМИ

Замглавы госаудитслужбы, подписавший скандальный аудит Нафтогаза, оказался его бывшим сотрудником, – СМИ

Автор: «Фраза»
09.10.20 22:28
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Замглавы госаудитслужбы, подписавший скандальный аудит Нафтогаза, оказался его бывшим сотрудником, – СМИ

Заместитель главы государственной аудиторской службы Вадим Свирин, который подписал скандальный аудит Нафтогаз Украина, являлся сотрудников НАК. Как сообщает «Антикор», об этом пишет политолог Кирилл Сазонов на своей странице в сети Facebook.

«Человек, который подписал этот „сенсационный“ аудит Нафтогаза... раньше сам работал в „Нафтогазе“. Только не смейтесь, директором департамента внутреннего аудита. Два с половиной года работал — и все нормально. Потом, говорят, его „ушли“. Уволенный с ключевой и хорошей должности специалист устраивается заместителем главы аудиторской службы. Это нормально. И потом приходит к бывшему работодателю с аудитом», — пишет Сазонов.

По мнению политолога, данная ситуация является прямым конфликтом интересов и личной заинтересованностью. «ну вот это все, что нужно знать про этот аудит. Мне достаточно и я даже смотреть на выводы не хочу. Но очень мешает работе. И умножает на ноль все доверие к заявлениям».

Как напоминает издание, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что ревизоры Держаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе «Нафтогаза» на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. Нафтогаз не согласен с выводами аудиторов и объяснил причины правовых коллизий, связанных с регулированием его деятельности.

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