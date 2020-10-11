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Новости > Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Агата Кловская
11.10.20 13:23
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Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Главное: По мнению доктора медицинских наук Андрея Волянского, сейчас в Украине наблюдается та же стадия развития эпидемии коронавируса, которая наблюдалась весной в Италии и Испании. На спад эпидемия в нашей стране пойдет лишь в апреле-мае 2021 года.

Детали: Доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом пойдет на спад только в апреле-мае следующего года, вместе с сезоном простуд и гриппа. Об этом сообщает «Голос» со ссылкой на «Гордон».

По его мнению, в Украине не будет высокого уровня смертности и мягкое течение пандемии связано с соблюдением мер профилактики.

«Сейчас у нас наблюдается примерно та стадия развития эпидемии, что была весной в Италии и Испании, то есть активное начало первой волны. Но если у них отмечалось 700–800 летальных исходов в день, у нас, к счастью, — в пределах 100. Это чуть более мягкий вариант, чем весной в Европе и Нью-Йорке. Однако остается вероятность более тяжелого сценария с 200–300 смертей в сутки. Но, на мой взгляд, на такой уровень, как в Европе, мы не выйдем», — сказал врач.

Он добавил, что первая волна коронавируса в Украине завершится только весной 2021 года, и, чтобы снизить рост заболеваемости, нужно адаптировать карантинные меры для защиты группы риска.

«Более мягкое течение связано у нас с тем, что за последние семь месяцев люди многому научились. Реально соблюдаются нормы дистанцирования. Кроме того, некоторая часть населения, на мой взгляд, от 5% до 10% населения уже была инфицирована и теперь играет роль иммунной прослойки в обществе. Чтобы минимизировать потери, властям надо адаптировать карантин в сторону защиты групп риска. Нужны более серьезные точечные меры для защиты людей, которым грозит более тяжелое течение болезни и летальный исход. Тогда течение первой волны и далее будет более мягким. Завершиться она должна в апреле — мае следующего года с окончанием холодного сезона», — отметил Волянский.

По мнению иммунолога, даже то, как люди соблюдают правила карантина сейчас — уже снижает риск заражения.

В тему: Пик эпидемии коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе-феврале 2021 года. Такой прогноз дали в Госпродпотребслужбе Украины.

Тэги: Украина, общество, здоровье, заболеваемость, новости Украины, коронавирус

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