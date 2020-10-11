Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе

Главное: Создан полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM, охватывающий три четверти неба. Он уже появился в свободном доступе.

Детали: Исследователи из института астрономии Гавайского университета создали каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM, охватывающий три четверти неба. Он доступен всем жителям нашей планеты.

Отмечается, что ученые использовали данные системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. Этой системе доступно три четверти всего неба – это тридцать тысяч квадратных градусов.

Эксперты говорят, что расшифровали, какие из трех миллиардов объектов являются звездами, а какие – галактиками или квазарами.

Они сообщают: «Для галактик программа также рассчитала расстояния до них. Мы получили крупнейший в мире многоцветный оптический трехмерный каталог размером около трехсот гигабайт».

Также информируется, что ученые взяли общедоступные спектроскопические измерения, которые дают точную классификацию объектов и расстояния, и передали их в алгоритм искусственного интеллекта – машинного обучения с нейронной сетью прямого распространения.

Американцы говорят: «Наш подход позволил достичь общей точности классификации 98,1 процента для галактик, 97,8 – для звезд и 96,6 – для квазаров. Погрешность оценки расстояний до галактик не превышает трех процентов. Без участия искусственного интеллекта было бы невозможно определить ключевые параметры объектов только по их цвету и размеру».

Кроме этого они рассказывают: «Используя алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти четырех миллионов источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик, параллельно исправляя фактор ослабления пылью Млечного пути».

Резюмируется следующее: «Прдварительная версия этого каталога, охватывающая гораздо меньшую площадь, способствовала открытию самой большой пустоты во Вселенной, объясняющей образование так называемого Холодного пятна. Новый, более точный и полный каталог станет отправной точкой для многих будущих открытий».

Справка: PS1-STRM –каталог фотометрических красных смещений, созданный на основе обзора PanSTARRS1 (PS1) 3π DR1. Всего в каталоге собраны 2 902 054 648 объектов, а также приведены их основные параметры.

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