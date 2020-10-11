Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе

Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе

Александр Панько
11.10.20 01:18
410
Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе

Главное: Создан полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM, охватывающий три четверти неба. Он уже появился в свободном доступе.

Детали: Исследователи из института астрономии Гавайского университета создали каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM, охватывающий три четверти неба. Он доступен всем жителям нашей планеты.

Отмечается, что ученые использовали данные системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. Этой системе доступно три четверти всего неба – это тридцать тысяч квадратных градусов.

Эксперты говорят, что расшифровали, какие из трех миллиардов объектов являются звездами, а какие – галактиками или квазарами.

Они сообщают: «Для галактик программа также рассчитала расстояния до них. Мы получили крупнейший в мире многоцветный оптический трехмерный каталог размером около трехсот гигабайт».

Также информируется, что ученые взяли общедоступные спектроскопические измерения, которые дают точную классификацию объектов и расстояния, и передали их в алгоритм искусственного интеллекта – машинного обучения с нейронной сетью прямого распространения.

Американцы говорят: «Наш подход позволил достичь общей точности классификации 98,1 процента для галактик, 97,8 – для звезд и 96,6 – для квазаров. Погрешность оценки расстояний до галактик не превышает трех процентов. Без участия искусственного интеллекта было бы невозможно определить ключевые параметры объектов только по их цвету и размеру».

Кроме этого они рассказывают: «Используя алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти четырех миллионов источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик, параллельно исправляя фактор ослабления пылью Млечного пути».

Резюмируется следующее: «Прдварительная версия этого каталога, охватывающая гораздо меньшую площадь, способствовала открытию самой большой пустоты во Вселенной, объясняющей образование так называемого Холодного пятна. Новый, более точный и полный каталог станет отправной точкой для многих будущих открытий».

Каталог космоса

Справка: PS1-STRM –каталог фотометрических красных смещений, созданный на основе обзора PanSTARRS1 (PS1) 3π DR1. Всего в каталоге собраны 2 902 054 648 объектов, а также приведены их основные параметры.

В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что как оказалось, в космосе у человека «деформируется» мозг.

Мы в Телеграм.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, космос, астрономы

Комментарии

Статьи

10.10.20 09:57

Тамплиеры, Ковчег завета и культ Великой матери. Новые открытия в Испании

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
09.10.20 19:58

Ватикан и США: момент кипения

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Масонство, масоны и живопись
09.10.20 19:06

Масонство, масоны и живопись

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса
10.10.20 15:04
2428
Последние новости
11.10.20 01:18

Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе
10.10.20 15:04

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса
10.10.20 13:34

Когда пешеход должен пропустить авто: Верховный суд дал разъяснение
10.10.20 12:06

Американский подросток стал рекордсменом мира по созданию ядерного реактора
10.10.20 11:32

Всемирный банк констатировал неизбежный рост нищих во всем мире
10.10.20 08:55

Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса
10.10.20 00:05

Норвежцы раскрыли секрет долголетия
Фото и Видео
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Ливень затопил один из украинских городов
Ливень затопил один из украинских городов
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
fraza.com
Новости блогосферы
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.