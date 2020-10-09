Полицейские обезвредили псевдобанкиров, которые «кинули» людей более, чем на миллион гривен

Главное: Сотрудники полиции разоблачили мошенников, которые, представляясь сотрудниками банков, опустошали банковские счета людей. Общий ущерб пострадавших — более миллиона гривен.

Детали: Полицейские разоблачили группу мошенников, которые опустошили банковские счета людей более чем на миллион гривен. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

«Злоумышленники звонили избранным жертвам и представлялись работниками банка. Они сообщали гражданам о блокировании карты, а для восстановления ее работы — просили назвать все персональные данные. Получив доступ к банковским счетам — опустошали их. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесен ущерб более чем на миллион гривен. Круг обманутых лиц сейчас устанавливается», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что в состав преступной группы входило пять человек. Трое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Они провели обыски в помещениях мошенников и в одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и деньги. Также изъяли наркотики и приспособления для их употребления.

Преступникам объявили о подозрении за мошенничество. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В тему: Чтобы выманивать как можно больше денег из украинцев мошенники прибегают к все более изощренным видам обмана, придумывая новые схемы «развода» и совершенствуя старые.