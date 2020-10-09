Под Киевом завершился фестиваля конно-трюкового искусства «Кентавры»

3 и 4 октября 2020 в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») состоялся фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры». Этот ежегодный фестиваль, проходящий в Древнем Киеве, - единственное в Украине мероприятие конно-трюкового искусства, объединяющее ведущих конных каскадеров, представляющие нашу страну на международных соревнованиях и участвующих в мировых шоу-программах.

В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные, соревновались в искусстве верховой езды и джигитовки, поражая зрителей своим мастерством, демонстрируя полное взаимопонимание и взаимодействие с лошадью. На полном скаку виртуозные наездники делали «ласточку» и становились на ноги в седле, проскальзывали под лошадью, разворачивались в седле задом наперед, вверх ногами. Кроме обязательной конкурсной программы участники соревнований поразили гостей Древнего Киева зрелищными показательными выступлениями, демонстрируя публике свое непревзойденное мастерство в искусстве джигитовки.

Только в Древнем Киеве гости воочию смогли увидеть такие головокружительные трюки как «французские кресты», «арабески», «обрывы», «пистолеты» и многое другое.

В перерывах между соревнованиями каскадеров программа дополнялась интересными и познавательными играми, конкурсами, танцевальными флэш-мобами, а также показательными выступлениями по древним боевым искусствам от конно-трюкового театра Древнего Киева. Вечером гостей ждало зрелищное огненное действо со стрельбой из огромного требушета горящими ядрами.

В воскресенье, 4 октября, состоялось торжественное награждение победителей соревнований.

Поздравляем победителей в следующих категориях:

Юниоры – старшая группа:

1 место – Лопаенко Марта

2 место – Вересова Ксения

3 место – Нагорная Ольга

Юниоры – средняя группа, девушки:

1 место – Панасенко Катерина

2 место – Шовкова Полина

3 место – Щербакова Злата

Юниоры – средняя группа, юноши:

1 место – Логвинов Михаил

2 место – Абрикосов Никита

Юниоры – младшая группа:

1 место – Панасенко Евгения

2 место – Бугаенко Леся

3 место – Ляхова Катерина

Взрослые – мужчины:

1 место – Сницар Юрий

2 место – Лапка Ярослав

3 место – Андреев Руслан

Взрослые – женщины:

1 место – Скачко Вероника

2 место – Борисенко Катерина

3 место – Гвоздецкая Анастасия

Организаторы ждут всех участников и гостей на следующем фестивале «Кентавры», который пройдет весной 2021 г.

Для тех, кто интересуется историей средневековья, культурой и традициями нашей страны, Древний Киев в Княжестве Киевская Русь подготовил следующие интересные мероприятия:

• 14, 17 и 18 октября - Празднование Покровы и Дня Защитника Украины;

• 24-25 октября - Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы».

Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество традиционных славянских развлечений, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда из костра, мастер-классы по народным ремеслам, экстремальные аттракционы и живописное Лесное озеро.

В Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука.

Здесь открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы - спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35, (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете овладевать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Подробнее: www.parkkyivrus.com