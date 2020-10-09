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Новости > Ученые призывают изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Ученые призывают изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Агата Кловская
09.10.20 11:58
875
Ученые призывают изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Главное: Группа ученых со всего мира, предлагая новый метод борьбы с коронавирусом, призывают правительства позволить молодым людям вернуться к нормальной жизни. При этом меры защиты нужно сосредоточить лишь на уязвимых группах населения.

Детали: Международная группа ученых призвала правительства изменить стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией и позволить молодым и здоровым людям вернуться к нормальной жизни, сосредоточив меры защиты только на уязвимых группах населения. Декларацию, которая получила название «Декларации Грейт-Баррингтон», подписали многие ученые и врачи, возлагающие надежды на появления коллективного иммунитета, сообщает «Голос».

Авторы декларации считают, что карантинные меры и ограничения оказывают разрушительный эффект на здоровье населения, препятствуя обычной медицинской практике и вредя психическому здоровью граждан. При этом тяжелее всех приходится малоимущим и обездоленным.

«По мере роста иммунитета у населения снижается риск заражения всех, в том числе и уязвимых. Мы уверены, что все население, в конечном итоге, достигнет коллективного иммунитета — то есть точки, при которой частота появления новых инфекций стабилизируется, — говорится в декларации. — Этому может способствовать вакцина (но она не обязательна к этому приведет). Поэтому наша цель должна заключаться в минимизации смертности и социального вреда, пока мы не достигнем коллективного иммунитета».

По мнению ученых, чтобы снизить порог коллективного иммунитета будет достаточно простых мер гигиены, таких как частое мытье рук и нахождение дома во время болезни.

«Школы и университеты должны быть открыты для очного обучения. Следует возобновить внеклассные занятия, например, спорт. Молодые люди из группы низкого риска должны работать в обычном режиме, а не дома. Должны открыться рестораны и другие предприятия. Следует возобновить занятия искусством, музыкой, спортом и другие культурные мероприятия», — сказано в заявлении ученых.

В тему: Директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко утверждает, что коронавирус мутировал и стал более заразным. Из-за этого, возможно, число новых заболевших по всему миру стремительно растет.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, коронавирус

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