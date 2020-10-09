На Житомирщине найдены мертвыми трое военных. Названа причина смерти

Главное: В одном из поселков в Житомирской области на съемной квартире обнаружены тела троих военнослужащих. По предварительным данным, они отравились газом.

Детали: В четверг утром, 8 октября, в поселке Новоивницкое (находится под Житомиром) в квартире найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников.

Мужчин нашли мертвыми в арендованной квартире, в которой они жили, сообщили в Главном управление Нацполиции на Житомирщине.

По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.

«Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства... сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия», — отметили в полиции.

В ведомстве также отметили, что были найдены тела 23-летнего уроженца Сумской области, 23-летнего уроженца Днепропетровской области и 21-летнего уроженца Черновцов.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что предварительно установлено, что военные погибли от отравления угарным газом.

В тему: В феврале нынешнего года в общежитии воинской части Житомира повесился военнослужащий-контрактник. Самоубийство он совершил в душевой кабинке, оставив предсмертную записку.